Was verdienen Pornostars?

Wir haben schon einmal analysiert, was man als Pornodarsteller verdienen kann. Heute kommt eine Übersicht dazu, wie die Großverdiener im Porno absahnen können!

In den Artikeln, die wir unten verlinkt haben, gibt es generelle Größenordnungen für mögliche Einnahmen im Porno je nach Genre und Fähigkeiten. Hier zeigen sich auch große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Doch auch in den Top-Listen der größten Top-Pornostars dem Umsatz nach gibt es große Sprünge. Und nur rund 5% können Gagen im siebenstelligen Bereich überhaupt erreichen, der Start ist eher vierstellig. Die meisten machen den Job im Porno aus Spaß am Sex und 'normalen' Einkommen eines Arbeitsplatzes, die Ausnahmen verdienen aber wie Stars und Top-Verdiener.



Wert Vermögen der Top-Pornostars



Lana Rhoades 47 000 000 $

Jenna Jameson 30 000 000 $

Tera Patrick 17 000 000 $

Peter North 10 000 000 $

Jesse Jane 8 000 000 $

Traci Lords 7 000 000 $

Ron Jeremy 6 000 000 $

Lexington Steele 4 000 000 $

Lisa Ann 4 000 000 $

Jessica Drake 3 000 000 $

Riley Reid 2 000 000 $

Angela White 1 000 000 $

Asa Akira 1 000 000 $



Das Vermögen der Pornostars und das Einkommen sind natürlich nur bedingt vergleichbar, insbesondere, da einige der älteren Semester einfach schon länger Zeit hatten für Einkünfte aus dem Porno und danach Vermögensaufbau mit Investitionen mit dem Geld. So hat Jenna Jameson nicht nur einen großen Namen als Pornodarstellerin sondern auch als Gründerin von Firmen im Pornobereich, alleine der Verkauf von ClubJenna an Playboy brachte ihr viele Millionen Euro ein. Inwieweit die kolportierten Zahlen auch real sind, kann man auch hinterfragen - sowohl Ausreißer nach oben, um sich in besseres Licht zu stellen, als auch nach unten, um steuerlichen Fragen zu entkommen, sind denkbar.



Die gesamte Pornobranche macht zwischen 10 und 100 Mrd. Dollar Umsatz je nach Rechenart - der reale Umsatz der Pornoproduzenten dürfte bei rund 20 Mrd. Dollar weltweit liegen. In professionellen Pornos wird zwischen 150 (Männer) und 500-1500 (Frauen) Dollar pro Szene bezahlt.

