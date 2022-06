Tipps 17.06.2022

Onlyfans: Die besten Alternativen

Der Einstieg in den Porno oder die Sexarbeit klappt sicher, selbstbestimmt und erfolgreich heute am Besten über diverse Internet-Plattformen.

Das Pornocasting war gestern, heute tobt man sich im Sex-Social-Media aus, wird bekannt und dann auch gefunden. So nebenbei kann da eine Menge Geld erwirtschaftet werden. Onlyfans dürfte nicht mehr die sichere Nummer in diesem Spiel sein, seit das Hin und Her mit dem Erotic-Content eher verunsichert als weiterhilft. Doch was sind die Alternativen?



Da wäre noch der ewige Konkurrent Patreon, der aber auch eher zurückhaltend wurde, wenn es um nackte Haut geht. Bei Onlyfans und Patreon geht immer noch viel, also macht die Anmeldung auf jeden Fall Sinn - schon wegen der Reichweite und Reputation der Plattformen.



Makani



Makani wäre auch so eine Option, das Geschäftsmodell ist dem von Onlyfans ähnlich und der Einstieg einfach. Was man damit verdienen kann, zeigt ein kleiner Assistent gleich zum Start.



Bentbox



Bentbox wiederum ist ähnlich einem Shop für Boxen, die einen entsprechenen Inhalt haben. Ein Bilderpaket zum Kostenersatz ist Geschäftsgrundlage.



MDH



Die gute alte MDH ist quasi Pflichtprogramm, auf der Seite kann man sich rechts oben als Amateur anmelden. Im Gegensatz zu Onlyfans muss man hier weniger selbst Werbung machen, die Plattform liefert Kunden frei Haus. Dafür muss man mehr Prozente der Einkommen abgeben. Ein guter Deal für den Start auf jeden Fall!



Fancentro/Modelcentro



Fancentro bzw. Modelcentro ist wohl die Onlyfans am ähnlichsten aufgebaute Plattform - inklusive des 80% Payouts für Models. Definitiv einen genaueren Blick wert, alleine schon um das Risiko auf viele Plattformen zu verteilen. Sex-Influencer sollten schließlich nicht alles auf ein Pferd setzen, wenn die Plattformen schon so schnell abhanden kommen könnten.



Fansly



Und dann wäre natürlich auch noch Fansly, der direkte Konkurrent und die erste Alternative für Onlyfans.



Pixiv

Fanbox



Pixiv bzw. die Fanbox sind ebenfalls dem klassischen Modell nachempfunden, bieten aber viele Möglichkeiten, die Sexy Influencer gut zu entdecken - also erfordern weniger eigene Arbeit, um zahlende Fans zu bekommen.

