Porno 02.05.2023



Große Naturtitten

Richtig weibliche Frauen brauchen auch richtig große Brüste. Jene, die natürliche Titten in XL haben, sind immer gerne gesehen!









Große Brüste, noch dazu große natürliche und echte Titten, haben Männer immer gerne. Sie können etwas hängen oder nicht die perfekte Form haben, aber alleine die Größe gibt neue Spielmöglichkeiten.















Den Busen ordentlich greifen und halten zu können, beim Tittenfick penetrieren zu können oder gar beim BDSM zu bearbeiten: Mit größeren Brüsten ist das alles einfacher.











Wenn die Frauen schlank sind und trotzdem riesige Brüste haben, dann wirken diese noch größer. Zarte Frauen mit riesigen Titten sind also noch eine ganz andere Kategorie!











Frauen mit riesigen Busen sind also ein Hingucker - auch im Porno beim Sex. Die Links führen zu mehr, also kann nichts mehr schief gehen bei der genaueren Betrachtung dieser These.









Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Titten #Busen #Brüste







