Hinter den Kulissen der Pornos

Wer selbst bei einem Porno-Casting mitmachen möchte oder im Pornobusiness Fuß fassen will, der sollte sich auch ein 'BTS' ansehen - ein 'Behind the Scenes'.

Solche Filme über die Filme zeigen, wie die Sets gemacht und gefilmt werden, was die Pornodarsteller rund um die 'öffentlichen' Teile gemacht haben und wie ein Porno funktioniert.



Behind the Porn

Behind the Scenes XXX



Wenn das gefällt, dann ist der nächste Schritt, selbst bei einem Porno mitzumachen. Links dazu gibt es unterhalb!

