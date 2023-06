Tipps 21.06.2023

Als Fluffer zum Porno? Was ist ein Fluffer, eine Flufferin bzw. eine Anbläserin? Ja, es gibt diese Position beim Porno wirklich - zumindest in manchen Produktionen, eher den größeren oder jenen, in denen nicht die ganze Action vor der Kamera im Film landen soll. Wenn vom Fluffer gesprochen wird, dann ist das normalerweise eine Frau, die dafür sorgt, dass der männliche Pornodarsteller hart eregiert ist, wenn die Kamera und seine Partnerin in der Szene bereit sind. Es soll also produktiv ohne langes Vorspiel gleich zur Sache kommen können, die Flufferin sorgt schon vorab dafür, dass der Mann bereit wird.



Fluffer heißen auch Fluff Girl/Boy, gemeint ist das gleiche. Und viele der bekannten Pornodarsteller haben ihre Karriere als Fluffer begonnen, wo sie sich hinter der Kamera beweisen konnten und dann den lukrativeren Weg vor die Kamera gegangen sind. Heute gibt es aber weniger Fluffer: Wo früher nämlich hinter der Kamera die Erektion 'gemacht' wurde, auch wenn die Szene vor der Kamera für den Darsteller nicht all zu erregend war, sind heute vielfach Substanzen im Einsatz, die den Penis auch in diesem Fall schnell stehen lassen. Heute wird also vielfach auf Viagra und ein wenig eigene Handarbeit gesetzt, was für die Produktion billiger und einfacher ist.



Nichtsdestotrotz kann eine Anbläserin ein guter Einstieg in den Porno sein. Die richtigen Kontakte bekommt man dabei genauso wie die Übung, die später vor der Kamera helfen kann. Und man kann so Einblick in die Arbeit und Szene bekommen, also die Entscheidung für den Job als Pornodarsteller dann wissend und fundiert treffen. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Porno #Casting #Crew #Erektion





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Porno-Casting: Für Frauen

Als Frau im Porno Geld mit Sex verdienen klingt sehr spannend. Wie man das schaffen kann, haben wir in di...



Lustige Porno-Szenen

Auch beim Porno regiert der Witz und neben der Lust das Lustige. Denn nicht immer ist alles so, wie es se...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: